Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 1 копейку – до 63,28 рубля, курс евро поднялся на 2 копейки – до 70,47 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 63,99 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».