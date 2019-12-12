В Японии назвали иероглиф – символ 2019 года

Иероглиф «рэй», что значит «упорядоченность», «гармония», «приказ», «красота», по результатам традиционного общенационального опроса стал символом 2019 года в Японии.

Иероглиф «рэй» на листе традиционной японской бумаги размером 1,3 на 1,5 метра начертал настоятель буддистского «Храма Чистой воды» в древней японской столице Киото Сэйхан Мори, который является одним из инициаторов конкурса на выбор графического символа года, сообщает ТАСС.

Отмечается, что выбор иероглифа этого года оказался предсказуем, так как «рэй» – это составная часть названия новой эпохи «Рэйва».

Напомним, 1 мая 2019 года на престол взошел наследный принц Нарухито, а вместе с этим началась новая эра «Рэйва», что значит «рождение и взращивание культуры при сближении прекрасных людских сердец».

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, как изменит Японию наступление новой эры.