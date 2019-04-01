Премьер Японии объяснил девиз будущего императора

Девиз правления следующего императора Японии, которым с 1 мая станет наследный принц Нарухито, обозначает «рождение и взращивание культуры при сближении прекрасных людских сердец».

«Выражая благодарность дням мира, мы вновь заявили о нашей решимости открыть путь новой эре, полной надежд, вместе с нашим народом», – сообщил премьер-министр Синдзо Абэ, передает РИА «Новости».

Абэ также выразил надежду, что этот девиз «будет широко принят людьми и укорениться в жизни японского народа».

Ранее стало известно, что девизом правления нового императора Японии станет Рэйва, что переводится как эра побуждения к миру. Японский премьер уточнил, что основной смысл девиза заключен не в самих иероглифах, а в стихотворении, которое легло в основу названия эры. Так, слово «рэйва» было выбрано путем соединения частей слов. Иероглиф «рэй» есть в слове «рэйгэцу» – «хороший месяц для начала чего-либо», а иероглиф «ва» в слове «явараги» – «ветер стихает».

Ранее различные местные СМИ составили свой рейтинг предполагаемых иероглифов для девиза. Более вероятными они считали «анэй» (вечное спокойствие), «анкю» (долгое спокойствие) и «эйко» (вечный свет).

Нынешняя эра называется Хэйсэй – эра установления мира.

Напомним, Император Акихито в августе 2016 года обратился к народу и дал понять, что в связи с преклонным возрастом ему трудно выполнять свои обязанности и он хотел бы передать трон наследнику. Так, 1 мая 2019 года на престол взойдет старший сын Акихито – наследный принц Нарухито.