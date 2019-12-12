Найдены останки тел с пропавшего самолета ВВС Чили

Останки тел найдены в зоне поиска пропавшего самолета ВВС Чили, сообщили местные СМИ.

Как передает телеканал Teleamazonas со ссылкой на заявление интенданта Магелланова архипелага Хосе Фернандеса, останки тел найдены в проливе Дрейка в 40 км от точки, где оборвалась связь.

«После обнаружения губок (наполнения топливного бака – прим.ВЗГЛЯД) на поверхности воды были также обнаружены останки тел и обломки самолета», – передает РИА «Новости» заявил Фернандес.

Обломки обнаружил самолет ВВС Чили, участвующий в спасательной операции.



«По моей информации, все тела, обнаруженные с самолета, подняты на борт бразильского судна, находящегося в зоне крушения», – добавил он.

Напомним, контакт с C130 Hercules был потерян в 0.13 вторника мск. Самолет летел из города Пунта-Аренас на базу в Антарктике. На борту находились 38 пассажиров.

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