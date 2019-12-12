Назначены очередные выборы в парламент Израиля

Кнессет Израиля принял закон о новом проведении 2 марта повторных парламентских выборов, сообщают информационные агентства.

Закон также подтвердил самороспуск парламента, передает ТАСС.

Никто из депутатов не проголосовал против и не воздержался при голосовании.

Кнессет официально считается распущенным с 01.00 мск, когда закончился срок, отведенный на формирование правительственной коалиции. Сформировать ее так и не удалось.

Поскольку закон приняли в первом чтении еще до этого времени, парламентарии смогли в дальнейшем проголосовать во втором и третьем чтениях.

Напомним, Кнессет 22 созыва установил антирекорд по продолжительности срока полномочий, просуществовав меньше трех месяцев.