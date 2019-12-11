Президент Южной Осетии передал РПЦ мощи святого мученика Иоанна Воина

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в ходе встречи с клириком русской православной церкви (РПЦ) отцом Сергием передал ему мощи святого мученика Иоанна Воина и частицу животворящего креста, сообщает пресс-служба президента.

«Президент Анатолий Бибилов встретился с клириком РПЦ отцом Сергием (Кокоевым). Глава государства передал ему мощи святого мученика Иоанна Воина и частичку животворящего креста», – говорится в сообщении на сайте президента.

Святыни были переданы Бибилову российским меценатом Юрием Хомяковым, когда президент посещал Москву. «Хотел бы, чтобы все эти святыни хранили, оберегали и помогали нашему народу», – сказал Бибилов.

Клирик добавил, что в честь святынь будет отслужен молебен.

Ранее в Челябинской области возник конфликт вокруг захоронения мощей блаженной старицы Дунюшки Чудиновской.