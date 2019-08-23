Верующие не дали перезахоронить мощи Дунюшки Чудиновской на Урале

В Троицком епархиальном управлении прокомментировали скандал вокруг захоронения блаженной старицы Евдокии Маханьковой (Дунюшки Чудиновской), на защиту которой встали местные жители.

В Челябинской области возник конфликт вокруг захоронения чтимой подвижницы. Верующие дежурили по ночам около могилы, чтобы не допустить эксгумации, передает ТАСС.

Местные жители не позволили священнику из Троицкой епархии перезахоронить останки в монастыре и обратились с жалобой в прокуратуру. Однако в ведомстве сообщили, что никаких обращений пока не получали.

«У нас нет обращений от жителей или других лиц по данному вопросу», – сказали в прокуратуре.

В Троицкой и Южноуральской епархии признали, что идея перенести мощи святой взволновала и обеспокоила представителей духовенства и мирян.

«Заверяю вас, что без благословения святейшего патриарха и согласия верующих никакое перезахоронение чтимой подвижницы невозможно, и я в свою очередь не благословляю предпринимать никаких подобных шагов в будущем», – говорится в сообщении епархии.

Отмечается, что Евдокию Махонькову еще не канонизировали, поэтому «эксгумация ее праха является сугубо гражданской, административной процедурой и не может совершаться без ведома исполнительной власти и без согласия родственников покойной».