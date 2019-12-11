Стало известно о намерении ВАДА лишить Россию нейтрального статуса

Комиссия спортсменов ВАДА намерена добиться лишения России даже нейтрального статуса, сообщили СМИ.

Как сообщает Чемпионат.Com, 11 декабря организация проведет заседание, главной темой которого станет возможность подачи апелляции на решение ВАДА.

Комиссия опасается успешного обжалования Россией решения агентства и возвращения себе права выступления в качестве полноценного участника соревнований и таким образом планирует сыграть на опережение и исключить даже малейший вариант участия российских спортсменов в международных турнирах.

Напомним, в понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал обжаловать решение ВАДА по России.

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