Издатель «Тинькофф журнала» и его жена погибли «при трагических обстоятельствах»

Издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай ушел из жизни, сообщила пресс-служба «Тинькофф».

В пресс-службе сообщили, что 29-летний Рай умер в воскресенье. 10 и 11 декабря выпуск журнала решено приостановить.

Источник «Звезды» сообщил, что погиб не только сам Рай, но и его жена. По словам источника, это произошло при трагических обстоятельствах.

До работы в банке «Тинькофф» Рай был редактором блога «Нетологии».