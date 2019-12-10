Минимальная пенсия москвичей повышена до 19,5 тыс. рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии москвичам до 19,5 тыс. рублей. Пенсии ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот вырастут на 5,6%.

Таким образом, в 2020 году с учетом городской доплаты составит 19,5 тыс. рублей, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«С 1 января 2020 года в столице вводится новая ежемесячная выплата детям войны. Получить ее смогут москвичи, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года и ранее не имевшие права на меры социальной поддержки, установленные федеральным и (или) городским законодательством. Размер выплаты составит 1 тыс. 584 рубля, что соответствует размеру ежемесячной выплаты труженикам тыла. Предполагается, что новой мерой смогут воспользоваться более 80 тыс. горожан», – говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

В общей сложности социальные выплаты из городского бюджета в следующем году получат 3,1 млн жителей столицы.

С 1 сентября городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров в Москве был повышен до 19,5 тыс. рублей.