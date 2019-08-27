Неработающим москвичам повысили пенсии

Городские доплаты к пенсии будут повышены неработающим гражданам в Москве с 1 сентября, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тысяч рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тысячи из них - впервые. Перерасчет пройдет по обычному графику в первой декаде сентября», – написал Собянин в Twitter.



Ранее градоначальник сообщал о намерении повысить минимальный размер пенсии неработающим жителям столицы. С 1 января 2018 года московские власти увеличили минимальный размер пенсии на три тыс. рублей – до 17,5 тыс. рублей