Собянин заявил о повышении минимального размера пенсий в Москве

Правительство Москвы вскоре намерено увеличить минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы говорили, что если экономика будет развиваться, доходы Москвы будут позволять, то мы дальше будем повышать минимальный уровень. Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле это не так – растут доходы, растет подоходный налог, заработные платы, поступление налога на прибыль... Исходя из этого, мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии, минимального дохода. Насколько – еще раз посчитаем и буквально, наверно, на следующей неделе в правительстве рассмотрим и примем решение», – заявил Собянин в ходе визита в Зеленоград, передает РИА «Новости».

Минимальный размер пенсии московских пенсионеров с 1 января 2018 года увеличился на три тысячи – до 17,5 тыс. рублей.