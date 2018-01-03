Москвичам увеличили минимальную пенсию и соцвыплаты

Власти столицы с 1 января увеличили размер минимальной пенсии на 3 тыс. рублей, выплаты ветеранам – в два раза, основные пособия многодетным и малообеспеченным семьям – от двух до пяти раз, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«После серьезных реформ и вложений в экономику у города появилась возможность больше расходовать на социальную поддержку без ущерба для развития», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Таким образом, минимальная пенсия москвичей возросла с 14,5 тыс. до 17,5 тыс. рублей. При этом ежемесячная компенсация ветеранам войны и труда, труженикам тыла, пострадавшим от политических репрессий гражданам столицы и участникам обороны Москвы возрастает с 4 тыс. до 8 тыс. рублей.

Напомним, в декабре прошлого года правительство выделило более 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям в 13 регионах России.

Напомним также, тема справедливости распределения федеральных средств регионам стала одной из главных тем Пятого общероссийского гражданского форума.