Путин назвал Беслан «болью на всю жизнь»

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в Беслане является болью на всю жизнь, в том числе его личной.

«Вы упомянули про Беслан, я пометил, обязательно тоже позанимаюсь. Это такая боль и моя личная, и всей страны. На всю жизнь. Поэтому если люди нуждаются в дополнительной поддержке, это нужно будет сделать. Посмотрим обязательно», – передает слова Путина РИА «Новости».

Ранее он называл террористические акты в театре на Дубровке и в Беслане самыми трагическими событиями за время его пребывания на посту главы государства.