Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите и поощрении капиталовложений

Госдума приняла в первом чтении законопроект о реализации новых инвестиционных проектов в России на условиях соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) при условии его последующей доработки, а также ряд изменений в Налоговый, Бюджетный кодексы и некоторые связанные законы.

В рамках законопроекта предполагаются два режима защиты и поощрения инвестиций. Проекты в социальной сфере с объемом инвестиций от 250 млн рублей, в АПК, промышленности и цифровой сфере – от 1,5 млрд, в других секторах – от 5 млрд рублей войдут в общий проектный режим, предполагающий трехлетний мораторий на изменение ставок по налогу на прибыль, имущество и землю, и неизменность условий ведения бизнеса, сообщает РИА «Новости».

Индивидуальный проектный режим предусмотрен для проектов с объемом инвестиций от 10 млрд рублей.

Законопроектом допускается также заключение региональных СЗПК: для проектов с инвестициями от 200 млн до 1 млрд рублей регион может гарантировать неизменность находящихся в его ведении условий.

Неизменность налоговых условий инвесторам гарантируется, для этого сделана стабилизационная оговорка для участников СЗПК.

Ранее детали законопроекта уточнил замминистра финансов Андрей Иванов, отметив, что целью проекта закона является привлечение в экономику инвестиций на сумму не менее 30 трлн рублей.