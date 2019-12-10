Стала известна причина смерти Лужкова

Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев заявил, что причиной смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова была «аллергическая реакция»

«Он сразу умер <...>. Операцию в Мюнхене делали, и там на операционном столе все это произошло», – сообщил Гусев, передает РИА «Новости».

По его словам, операция делалась по плану, «что-то с сосудами или сердцем».

Напомним, во вторник стало известно о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в одной из мюнхенских клиник после операции на сердце.

Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразили соболезнования близким Лужкова.

Также на сообщения о смерти политика отреагировали блогеры и бывшие коллеги Лужкова.