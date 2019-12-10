МИД предупредил россиян о мошенничествах с визой на Шри-Ланку

МИД России предупредил граждан страны о случаях мошенничества во время оформления электронных виз на Шри-Ланку.

«Обращаем внимание на участившиеся случаи использования мошенниками неофициальных веб-сайтов для оформления въезжающим в Шри-Ланку туристам электронных виз (Electronic Travel Authorization – ETA) и взимания значительно увеличенных сборов. Для оформления въездных документов туристам рекомендуется использовать государственный интернет-ресурс www.eta.gov.lk», – сообщил консульский департамент ведомства в Facebook.

В июле Банк России обнаружил новый способ мошенничества с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.