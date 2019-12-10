В Челябинской области иностранцам запрещают работать водителями автобусов

Руководство Челябинской области с 2020 года вводит запрет на работу иностранцам водителями такси и автобусов городских и пригородных маршрутов.

«Установить запрет на 2020 год на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, к <...> регулярным перевозкам пассажиров автобусами в городском и пригородном <...> междугородном сообщении; осуществляющих деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем», – сообщило региональное правительство, передает ТАСС.

В пресс-центре губернатора области пояснили, что такое решение принято для обеспечения «безопасности пассажирских перевозок».

В ГИБДД сообщали, что число ДТП, произошедших по вине водителей-иностранцев в России, выросло на 3,8% и составило 4180.

В апреле 2019 года сообщалось, что иностранец попытался перепрыгнуть на машине разводной мост в Санкт-Петербурге, в результате чего произошла авария.