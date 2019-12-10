Чиновница из Ленобласти объяснила мат на встрече с молодежью

Начальник отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александра Позднякова, которая использовала мат в своей речи на встрече с представителями молодежных добровольческих организаций, объяснила свой поступок.

Позднякова заявила, что «если бы это была совсем ненормативная лексика, то, конечно, я бы ее не произнесла, но в данный спич она вполне вписалась», передает телеканал «ЛенТВ24».

Она отметила, что таким образом удалось привлечь внимание молодежи, которая «сидела» в телефонах – после употребления нецензурного слова присутствующие в зале «начали слушать».

При этом Позднякова указала, что благодаря мату молодые люди «смогут понять, что им нужно дальше двигаться, делать что-то». Чиновница отметила, что использовала бы «абсолютно другую речь», если в аудитории находились «руководители».

Напомним, Позднякова, выступая на форуме добровольцев, в нецензурной форме призвала молодежь к усердной работе. Власти Сосновоборского городского округа решили рассмотреть этот случай на комиссии по этике.