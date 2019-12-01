На церемонию вручения премии «Торнадо» по айкидо пришли 1,5 тыс. зрителей

Торжественная церемония вручения премии Национального совета айкидо России «Торнадо» состоялась в субботу в Москве, сообщили организаторы мероприятия.

Церемония состоялась в рамках Всероссийского фестиваля айкидо «Торнадо». Мероприятие проходило на территории УСК ЦСКА им. А. Я. Гомельского, передает ТАСС.

Лауреатами премии стали шесть человек – Алексей Коротков (за успехи в развитии детского айкидо), Алексей Власов (за достижения в обеспечении развития айкидо), Виктор Садыков (за верность традициям айкидо), Евгения Евсюкова (за вклад в развитие и популяризацию айкидо), представитель Узбекистана Рашид Халидов (айкидо без границ) и Юрий Давыдов (за развитие айкидо в России).

Всего в мероприятиях фестиваля приняли участие более 800 атлетов не только из регионов России, но и из Белоруссии, Узбекистана и Польши. Торжественную церемонию вручения премии «Торнадо» посетили порядка 1,5 тыс. зрителей, которым были представлены яркие шоу, показательные выступления лучших айкидок, а также творческих коллективов.

Премия «Торнадо» – высшее признание заслуг в области развития айкидо в России, она проводится с целью поощрения усилий, направленных на популяризацию айкидо в стране, а также содействие массовому развитию боевых искусств и пропаганды здорового образа жизни.