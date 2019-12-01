Капитана команды КХЛ госпитализировали после нападения на парковке

Защитник хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур», капитан команды Максим Кондратьев госпитализирован в больницу с травмой головы. На него и его жену на парковке возле кафе напал злоумышленник, сообщает пресс-служба клуба.

По данным пресс-службы, Кондратьев в субботу, защищая супругу, получил тяжелый удар в голову на парковке у одного из городских кафе. Нападавший задержан, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, передает ТАСС.

«Сейчас Максим наблюдается в одной из краевых больниц, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Он находится в сознании, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Супруга игрока не пострадала. Хоккейный клуб «Амур» оказывает игроку всю необходимую поддержку», – сообщает клуб.

Кондратьеву 36 лет, он является капитаном «Амура», за клуб выступает с сезона-2015/16. В этом сезоне провел 15 матчей, отдал две результативные передачи.

Ранее также играл в НХЛ за команды «Анахайм», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто», провел там 40 матчей и набрал три очка.

Бронзовый призер чемпионата мира 2007 года в составе сборной России.