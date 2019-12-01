В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ

По данным Роспотребнадзора, большинство новых случаев заражения ВИЧ в первой половине 2019 года оказались связаны с гетеросексуальными контактами, 39% обусловлены потреблением наркотиков.

«Наряду с распространением ВИЧ среди традиционных уязвимых для ВИЧ групп населения: наркопотребителей и мужчин, имеющих половые связи с мужчинами, все чаще наблюдается заражение при половых контактах между мужчинами и женщинами (гетеросексуальных контактах). В первую половину 2019 года 58,9% новых случаев заражения ВИЧ были связаны с гетеросексуальными контактами, 39% обусловлены потреблением наркотиков и 2,5% – гомосексуальными контактами», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».

При этом, по данным Роспотребнадзора, за первые 10 месяцев 2019 года было зарегистрировано почти 66 тыс. новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Всего в России более 1 миллиона людей заражены ВИЧ, при этом в федеральный регистр больных ВИЧ-инфекцией внесены 896 тыс. больных, антиретровирусную терапию получают более 510 тыс. человек, уточнили в Роспотребнадзоре.

«Среди всех инфицированных ВИЧ 37% составляют женщины и 63% мужчины. За весь период регистрации ВИЧ-инфекции в Российской Федерации диагноз ВИЧ-инфекция подтвержден у более 10 тыс. детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями», – подчеркнули в пресс-службе.

Наиболее неблагоприятная ситуация по ВИЧ-инфекции складывается в Кемеровской, Иркутской, Челябинской, Свердловской, Томской, Оренбургской и Тюменской областях, уточнили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор перечислил симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии у человека ВИЧ-инфекции.

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