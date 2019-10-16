Роспотребнадзор перечислил симптомы ВИЧ

Роспотребнадзор назвал наиболее частые симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии ВИЧ-инфекции у человека.

Так, лихорадка может проявляться в 95% случаев, увеличение лимфатических узлов встречается в 74% случаев, говорится в материале на сайте ведомства.

Следующими распространенными симптомами является фарингит – 70%, сыпь (эритематозная, пятнисто-папулезная) – 70 %, артралгия, миалгия – 50 %, диарея – 30 %.

В 15% случаев наблюдается увеличение печени, селезенки, уменьшение массы тела. Неврологическая симптоматика и кандидоз полости рта – 12 %.

При этом в ведомстве уточняют, что более 95% смертельных исходов при СПИДе связаны с оппортунистическими инфекциями и опухолями.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России растет количество ВИЧ-инфицированных россиян в возрасте 50-60 лет.