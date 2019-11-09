Посол Германии поблагодарил СССР за падение Берлинской стены

Германия всегда будет благодарна Советскому Союзу за то, что он не стал препятствовать мирной революции в ГДР в 1989 году, заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр на праздничном мероприятии в Москве по случаю 30-летия падения Берлинской стены.

По словам посла, СССР сыграл решающую роль в успехе падения Берлинской стены и перемен в ГДР, которые произошли мирно и без применения силы, передает РИА «Новости».

«Мы всегда будем благодарны Советскому Союзу за то, что он в ноябре 1989 не стал вмешиваться и не препятствовал мирной революции в ГДР», – заявил посол ФРГ в России.

«Я преклоняюсь перед мужеством и энтузиазмом всех тех, кто в 1989 году мирным путем положил конец угнетению. И сегодня нам надо быть осторожными, даже если мы расходимся во мнениях по важным вопросам, чтобы не сравнивать сегодняшние вызовы с той тяжелой ношей, которую народам Европы приходилось нести во время «холодной войны», – заключил фон Гайр.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о разрушении появившихся у Европы после падения Берлинской стены надежд.

Напомним, 9 ноября 1989 года под влиянием массовых народных выступлений правительство ГДР сняло ограничения на сообщение с Западным Берлином, а 3 октября 1990 года ГДР прекратила свое существование как государство. 3 октября 1990 года ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.

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