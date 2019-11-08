Либертарианец Светов остался в статусе свидетеля по делу о разврате

Следственный комитет после второго допроса оставил члена незарегистрированной в России Либертарианской партии Михаила Светова в статусе свидетеля, сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

«Ни подозрений, ни обвинений в отношении Светова не выдвинуто, он остался в статусе свидетеля», – заявил РИА «Новости» адвокат.

По его словам, допрос был «пустым»: «Спрашивали о родителях, когда развелись, кто с кем живет, где учился, где работал». При этом следователь пообещал снова вызвать Светова «на беседу», «когда будет время».

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова в связи с публикацией в Instagram в 2012 году. Позже стало известно, что уголовное дело касается развратных действий, подозреваемых, по его словам, пока нет.

Ранее Instagram-аккаунт Светова был внесен Роскомнадзором в реестр страниц, содержащих запрещенный в России контент из-за публикации полуобнаженных несовершеннолетних девочек.