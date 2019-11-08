Лавров счел беллетристикой создание свободного от ядерного оружия мира

Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что планы по возможному созданию мира, который будет свободен от ядерного оружия, – это беллетристика.

Лавров заявил на 4-й Московской конференции по нераспространению, отвечая на вопрос о возможности добиться когда-нибудь мира без ядерного оружия, что «это беллетристика», передает ТАСС.

«Если спросить меня, то я был бы за», – добавил министр.

Между тем, продолжил он, человек – такое существо, которому «никто не знает, что придет на ум».

«Гордыня человеческая и стремление доминировать присуще многим», – отметил глава МИД.

Лавров подчеркнул, что «пока мы должны думать о том, чтобы был мир, свободный от рисков и угроз».

«И если на обозримую историческую перспективу гарантии безопасности от угроз будут включать сохранение ядерного оружия при контрольно-проверочных механизмах и при всем остальном, что необходимо, чтобы никто никого ни в чем не подозревал, значит, так тому и быть», – добавил он.

Четвертая Московская конференция по нераспространению проходит в Москве 7-9 ноября. В ее работе принимают участие около 300 участников из 40 стран.

Ранее Москва призвала Вашингтон отменить решение не ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).