Россия призвала США отменить решение не ратифицировать ДВЗЯИ

Москва призывает Вашингтон отменить решение не ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Ответственность за то, что этот документ до сих пор не вступил в силу лежит на тех восьми государствах из списка 44, которые до сих пор не ратифицировали этот документ. В этом контексте мы призываем Соединенные Штаты Америки изменить изложенное в ядерной доктрине этой страны решение не добиваться ратификации ДВЗЯИ», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».

Кроме того, отметил Рябков, Россия призывает добиваться создания зоны без оружия массового поражения на Ближнем Востоке. «Мы считаем исключительно важным добиваться реального прогресса в вопросе создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения и средств его доставки», – сказал Рябков.

Он также призвал представителей всех заинтересованных сторон принять участие в предстоящей в Нью-Йорке 18-22 ноября конференции по данной теме.

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал условие соблюдения Россией моратория на ядерные испытания.