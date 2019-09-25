Лавров назвал условие соблюдения Россией моратория на ядерные испытания

Россия будет придерживаться моратория на ядерные испытания, если остальные ядерные державы также будут его соблюдать, заявил глава МИД Сергей Лавров, отметив, что с 1991 года в стране не произведено ни одного ядерного взрыва.

«С 1991 года Россия соблюдает мораторий на ядерные испытания. За это время мы не произвели ни одного ядерного взрыва. Намерены и впредь соблюдать этот мораторий, при том понимании, конечно, что аналогичной линии будут придерживаться и другие ядерные державы», – передает его слова РИА «Новости».

Заявление он сделал на 11-ой Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Лавров заявил, что добровольный мораторий на испытания не компенсирует нерешенность главной задачи по обеспечению вступления ДВЗЯИ в силу.

Ранее в МИД заявили, что Вашингтон поддерживает свои полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний.

Генеральная ассамблея ООН приняла ДВЗЯИ в 1996 году, однако договор так и не вступил в силу, так как он его не подписали несколько государств, в том числе США.

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