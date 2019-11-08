Заворотнюк выставили счет за неуплату налогов

Инспекция Федеральной налоговой службы по Москве выставила актрисе Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологией, счет за долги, пишут СМИ.

«Пока Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью, от нее начали требовать деньги. Налоговая служба намерена взыскать с актрисы 24 тыс. рублей. Такая сумма накопилась после неуплаты налога на имущество. Речь идет о квартире знаменитости в центре Москвы», – пишет «Утро.ру» со ссылкой на данные Telegram-канала Mash.

Напомним, в сентябре СМИ писали, что у Заворотнюк обнаружена опухоль мозга. Она находилась в реанимации и была частично парализована. Позже актрисе стало лучше. Однако затем сообщалось, что опухоль актрисы неоперабельна. Заворотнюк перевезли в другое медучреждение.

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