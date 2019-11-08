Богатейшие люди мира в прошлом году обеднели на 8,5 трлн долларов

Суммарное состояние миллиардеров за 2018 год сократилось на 8,5 трлн долларов после пяти лет неуклонного роста из-за сильного доллара и волатильности фондовых рынков, следует из доклада швейцарского банка UBS и международной сети консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers (PwC).

В докладе указывается, что «из-за сильного доллара и волатильности фондовых рынков состояние миллиардеров уменьшилось на 8,5 трлн долларов после пяти лет роста», передает ТАСС.

При этом подчеркивается, что ситуация в различных регионах мира неодинаковая. Так, в Азии зарегистрировано сокращение богатства миллиардеров «после пяти лет существенного роста, в течение которых их состояние выросло в четыре раза». При этом в Северной и Южной Америке оно несколько выросло за минувший год.

В целом, несмотря на общемировую коррекцию в 2018 году, суммарное состояние миллиардеров на данный момент более чем на треть (34,5%) превышает показатели пятилетней давности.

В частности, американские миллиардеры, чьи деловые интересы лежат в секторе технологий, в минувшем году добились больших успехов, чем предприниматели, работающие в других областях экономики.

Указывается также, что за последние пять лет в мире на 46% выросло число женщин-миллиардеров.

Один из топ-менеджеров UBS Йозеф Стадлер заявил, что «бум миллиардеров последних пяти лет сейчас переживает естественную коррекцию».

«Более сильный доллар в сочетании с большей неопределенностью на фондовых рынках в обстановке жесткой геополитической окружающей среды создал условия для этого падения», – констатировал он.

При этом «ясно, что бизнес миллиардеров продолжает процветать».

«Миллиардеры создают и управляют бизнесом, который превосходит по эффективности фондовые рынки», – добавил Стадлер.

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