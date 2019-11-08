В Шереметьево приземлился неисправный «Суперджет» с пассажирами

Самолет Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Ростова-на-Дону, с неисправностью приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, сообщил источник в экстренных службах.

«Самолет выполнял рейс Ростов-на-Дону – Москва. У самолета были выявлены неисправности механизации крыла», – сообщил источник ТАСС.

На борту судна находились 79 пассажиров и пять членов экипажа, никто не пострадал.

«Самолет совершил посадку в штатном режиме», – добавил источник.

Напомним, 29 октября самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс из Москвы, при посадке в аэропорту Нового Уренгоя столкнулся с птицей.

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