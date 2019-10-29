SuperJet «Ямала» столкнулся с птицей при посадке в Новом Уренгое

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс из Москвы, при посадке в аэропорту Нового Уренгоя столкнулся с птицей, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«29 октября при выполнении рейса ЛА-90 на воздушном судне Sukhoi Superjet по маршруту Москва (Домодедово) – Новый Уренгой после посадки в аэропорту назначения на пробеге по ВПП произошло столкновение воздушного судна с птицей. В результате поврежден носовой обтекатель метеолокатора самолета», – передает РИА «Новости» сообщение авиакомпании «Ямал».

Там добавили, что в момент инцидента на борту находились 73 пассажира и четыре члена экипажа, никто не пострадал. Самолет отстранили от дальнейших полетов, для расследования инцидента создана комиссия.

Напомним, 22 октября в столичном аэропорту Шереметьево приземлился самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», в который врезалась чайка.

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