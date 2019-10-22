В двигатель «Суперджета» врезалась чайка

В столичном аэропорту Шереметьево приземлился самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», в который врезалась чайка.

Самолет летел из Дрездена, когда птица врезалась в двигатель, пишет Life.

Пострадавших нет, приземление прошло успешно.