В Росгидромете назвали повышающие риск смерти факторы

Факторами, повышающими риск смерти человека, являются плохое питание, повышенное кровяное давление, курение, высокий уровень сахара в крови и загрязнение воздуха, следует из материалов государственной геофизической обсерватории имени Воейкова (структурное подразделение Росгидромета).

Соответствующие данные представлены в ежегоднике «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год», подготовленном обсерваторией, передает РИА «Новости».

«Загрязнение воздуха является пятым по значимости фактором риска смертности во всем мире, наряду с такими, как плохое питание, повышенное кровяное давление, курение и высокий уровень сахара в крови», – говорится в документе.

Авторы отмечают, что загрязнение воздуха может снижать среднюю продолжительность жизни и производительность труда, негативно отражаться на демографии.

При этом в 89% городов России за минувший год зафиксировано превышение санитарно-гигиенических нормативов загрязнения атмосферного воздуха.

Однако в целом качество воздуха в городах постепенно улучшается. За пять лет – с 2014 по 2018 годы – в основном происходит уменьшение средних значений концентраций основных загрязняющих веществ.

Ранее был назван самый пыльный город России.

Кроме того, поколению миллениалов предрекли безработицу и быструю смерть.