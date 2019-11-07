Определен самый пыльный город России

Самый пыльный город России – Махачкала, средний уровень запыленности там превышает норму в четыре с лишним раза, говорится в ежегоднике «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год».

Ежегодник подготовлен Государственной геофизической обсерваторией (ГГО) им. Воейкова (входит в Росгидромет), передает РИА «Новости».

«Самый высокий средний уровень запыленности воздуха отмечен в Махачкале – 4,1 предельно допустимых концентраций (ПДК). В Новошахтинске, Гусиноозерске, Новочеркасске, Воронеже, Анадыре и Батайске запыленность воздуха находится на уровне 2-3 ПДК», – говорится в докладе.

Отмечается, что в среднем уровень запыленности в российских городах ниже нормативных значений. Средняя концентрация пыли превышает 1 ПДК в 52 городах из 223 обследованных. 2 ПДК – только в пяти городах.

Максимальные разовые показатели запыленности зафиксированы в Киришах (Ленинградская область) и Томске, где норматив был превышен в восемь раз.

«Снизились (за пять лет) концентрации взвешенных веществ (более чем на 30%) в Екатеринбурге, Корсакове, Липецке, Новоалександровске, Петрозаводске, Таганроге и Хабаровске», – говорится в докладе обсерватории.

За последние пять лет более чем на 50% отмечен рост уровня пыли в воздухе в Губахе, Елизово, Искитиме, Каменске-Уральском, Краснодаре, Прокопьевске, Пскове, Твери и Якутске.