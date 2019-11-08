Астронавту НАСА запретили водить машину после возвращения с МКС

Астронавт НАСА Крис Кэссиди рассказал, что астронавтам в течение двух недель после возвращения на Землю запрещают управлять автомобилем.

«Нам нельзя водить машину две недели, но после двух недель народ уже вовсю перемещается: если бы увидели сейчас Ника Хейга (астронавт НАСА Ник Хейг вернулся на Землю 3 октября после почти семи месяцев на МКС - ред.) в магазине, вы бы даже не узнали, что он только что вернулся из космоса», – передает РИА «Новости» слова Кэссиди, который в апреле отправится в свой третий космический полет.

По его словам, главное по возвращении на Землю – привыкнуть к силе притяжения.

«Первая реакция – о боже, какой тяжелый телефон, с которого вы звоните родным после приземления, как я могу перевернуть страницу бортового журнала. Но постепенно все становится легче и легче», – рассказал Кэссиди.

Он добавил, что в целом адаптация после возвращения из космического полета занимает несколько недель.

Напомним, в августе 2013 года Кэссиди заснял неопознанный летающий объект, пролетевший рядом с МКС.

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