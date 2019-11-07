Зеленский пожаловался на превращение в «не желающий думать организм»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ощущает себя в конце рабочего дня «не человеком, а организмом», так как президентство отнимает у него все силы.

«Очень сложная профессия, отнимает все силы, время и иногда желание. Ты просто в конце дня из человека превращаешься в организм, который не хочет ни думать, ни что-то делать, даже иногда не понимает, о чем говорит семья. И это утомительно не только для меня, но и для семьи», - сказал Зеленский в видеоролике, опубликованном в его Facebook.

При этом он подчеркнул, что отказываться от своей работы не планирует. «Решение, как говорят в Раде, принято», – добавил украинский лидер.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что у Зеленского нет времени ни на сон, ни на еду.

