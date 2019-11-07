Ростовские пожарные приехали поддержать мальчика, от одиночества звонившего в экстренные службы

Пожарные из Ростова-на-Дону приехали поддержать незрячего мальчика, который от одиночества звонил в экстренные службы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

«Максиму 12 лет, мальчик – инвалид по зрению, остался без родителей. Максим учится в интернате в Московской области, а на каникулы приезжает к бабушке в Ростов. В гостях у бабушки ребенок изобрел своеобразный способ общения с миром, когда мальчишке становится скучно и одиноко, он звонит по телефонам экстренных служб скорой, пожарной, полиции и просто желает доброго утра и хорошего дня», – говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

Как рассказали в ГУ МЧС по региону, мальчик позвонил по телефону «01», и ему ответила диспетчер Екатерина Максименко, которая разговорила ребенка и поняла, что ему одиноко.

«Екатерина сразу поняла, что ребенку одиноко и очень нужна поддержка старших. Пожарные решили навестить мальчика, чтобы познакомиться с ним и, возможно, чем-то помочь», – добавили в пресс-службе.

«Бабушка мальчика, увидев на пороге людей в форме, испугалась, но сотрудники МЧС объяснили женщине, что приехали не ругать Максима, а поддержать – с гостинцами и добрыми намерениями. Огнеборцы пообщались с мальчиком и объяснили, что пожарная охрана – служба экстренная и занимать телефонную линию – нельзя, потому что в этот момент кому-то может быть очень нужна помощь. После чего вышли с мальчиком на улицу, где Максим залез в пожарный автомобиль»,– добавили в ведомстве.

В машине мальчик ознакомился с пожарным оборудованием. «К сожалению, он не смог увидеть наш специнструмент и оборудование, но смог потрогать все руками и сказал нам, что «это круто!», – приводит пресс-служба слова старшего пожарного 10-ой пожарно-спасательной части Антона Осадчика.

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