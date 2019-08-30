Мальчик в Мордовии спас младшую сестру из горящего дома

Девятилетний Кирилл Кемайкин из села Ардатово в Мордовии спас из огня четырехлетнюю сестру, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Сообщение о пожаре в селе Ардатово Дубенского района поступило в пожарно-спасательную службу 28 августа в 11.00. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение кровли и обшивки дома.

«На момент возникновения пожара внутри дома находился девятилетний Кирилл Кемайкин. Ребенок смотрел телевизор и почуял запах гари. Открыв дверь в коридор, мальчик увидел огонь, и пошел за спящей сестрой 2015 года рождения. Чтобы спастись, мальчик разбил стекло на кухне и вытащил через него свою сестру. Тем самым он спас жизнь не только себе, но маленькой девочке», – говорится в сообщении на сайте управления МЧС.

В момент возникновения пожара мать детей была на работе, отец делал ремонт в бане.