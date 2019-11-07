«Зенит» оштрафовали после матча против ЦСКА

Петербургский ФК «Зенит» после домашнего матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА оштрафован на 200 тыс. рублей из-за бросавших пиротехнику и монеты болельщиков, сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

«Болельщики «Зенита» использовали и бросали пиротехнику. Они зажгли одну петарду и один файер, также была запущена ракетница, а это расценивается как бросание – штраф 70 тыс. рублей. На 78-й минуте болельщики «Зенита» бросали монеты на поле, за это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей. Помимо этого, они скандировали нецензурные выражения на 19-й и 58-й минутах, за это клуб получает штраф размером 80 тыс. рублей», – приводит его слова ТАСС.

ЦСКА также был оштрафован на 70 тыс. рублей за использование пиротехники. «Болельщик ЦСКА сидел на защитном ограждении, за неправомерное поведение зрителей, создающее угрозу собственной жизни и здоровью, клуб обязан заплатить 50 тыс. рублей», - сказал Григорьянц, добавив. Кроме того, тренер армейцев Виктор Онопко получил личный штраф в 10 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.

За поведение болельщиков был оштрафован на 50 тыс. рублей «Ростов» по итогам матча с «Краснодаром» (2:2). «Болельщики «Ростова» весь матч находились на ограждении гостевого сектора, это первый случай, поэтому назначен штраф в 25 тыс. рублей. Также они порвали оградительную сетку, и за неправомерное действие зрителей, которые причинили ущерб объекту спорта, КДК оштрафовал «Ростов» на 25 тыс. рублей», – добавил Григорьянц.

Также штраф в размере 100 тыс. рублей получил московский «Спартак» по итогам встречи с тульским «Арсеналом» (0:1). «Болельщики красно-белых использовали одну дымовую шашку, за это клуб получает штраф размером 10 тыс. рублей. Также за скандирование нецензурных выражений «Спартак» оштрафован на 90 тыс. рублей, за такое же нарушение «Арсенал» заплатит 40 тыс. рублей», – сказал глава комитета.

В игре с «Уфой» (1:1) футболисты «Локомотива» получили восемь желтых карточек, «за неподобающее поведение команды» и получили штраф на 100 тыс. рублей. Также штраф в 50 тыс. рублей назначен «Динамо» за использование пиротехники на матче против грозненского «Ахмата» (1:1).

Ранее КДК оштрафовал московский «Спартак» и петербургский «Зенит» на крупную сумму за неподобающее поведение болельщиков.