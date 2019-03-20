«Спартак» и «Зенит» оштрафовали из-за болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал московский «Спартак» и петербургский «Зенит» после воскресного матча на «Открытии Арене», сообщил глава КДК Артур Григорянц.

Штраф футбольным клубам был выписан за оскорбительное поведение болельщиков, передает ТАСС.

Как рассказал Григорянц, фанаты москвичей во время игры сожгли восемь файеров, три дымовые шашки, два взрывпакета и другую пиротехнику, за что клуб получил штраф 125 тыс. рублей. За оскорбительные скандирования был назначен штраф в 100 тыс. рублей, за забрасывание предметов в техническую зону «Зенита» – в 20 тыс. рублей. Кроме этого, тренерский штаб «Спартака» не направил ни одного футболиста на обязательное флеш-интервью, за что получил еще 50 тыс. рублей штрафа.

Фанаты «Зенита» взорвали несколько комплектов пиротехники, скандировали оскорбительные «кричалки», а также сожгли три шарфа с символикой «Спартака». Петербуржцев оштрафовали на 210 тыс. рублей.

Сам матч завершился вничью – 1:1. «Зенит» сохранил лидерство, набрав 41 очко, «Спартак» разместился на 5 месте, в его активе 33 очка.

Летом 2017 года «Спартак» был наказан штрафом в 250 тыс. рублей за расистские выкрики своих болельщиков в адрес голкипера «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме.

В прошлом году фанаты московского клуба вновь позволили себе расистские высказывания в адрес Гилерме, за то «Спартак» оштрафовали на 300 тыс. рублей и закрыли одну из трибун на время домашнего матча.