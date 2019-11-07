Столтенберг заявил о готовности к диалогу с Россией

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подтвердил готовность к диалогу с Москвой по вопросам разоружения, но считает, что НАТО должно вести разговор с твердых позиций.

«Я являюсь сильным сторонником диалога с Россией. Нам нужно вести с ними разговор и по контролю над вооружениями, и по ДРСМД и СНВ. И, с моей точки зрения, нет противоречия между диалогом с Россией и более сильной обороной НАТО. Это предварительное условие, нам нужно быть твердыми в нашем диалоге с Россией. Иначе это может быть интерпретировано как слабость, и это может быть опасно», – заявил он, передает РИА «Новости».

По словам Столтенберга, он «очень верит в возможность улучшить отношения с Россией».

Ранее НАТО признало необходимость улучшить отношения с Россией.