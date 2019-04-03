НАТО признало необходимость улучшить отношения с Россией

Североатлантическому альянсу нужно попытаться улучшить отношения с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил о необходимости найти баланс между диалогом с Москвой и «инвестированием в военные возможности» стран НАТО, передает РИА «Новости».

Генсек альянса подчеркнул, что «Россия является соседом» НАТО и «никуда не уйдет». Столтенберг верит, что НАТО должно вести диалог с российской стороной.

Генсек НАТО не смог сказать, когда альянс улучшит отношения с Россией – «в ближайшем будущем или в отдаленном будущем».

Напомним, Столтенберг во время выступления в Конгрессе США поставил в один ряд террористическую организацию «Исламское государство*», Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, назвав их врагами свободы.

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