Кормухина объяснила позицию по иску к Гагариной из-за песни «Кукушка»

Певица Ольга Кормухина объяснила позицию по иску к коллеге Полине Гагариной из-за аранжировки песни Виктора Цоя «Кукушка».

Кормухина заявила, что для нее не важна финансовая сторона дела, главное – восстановление справедливости, передает «Ридус».

«Для меня это дело чести! Мне надоело выслушивать, что я пою песню Гагариной!», – объяснила она.

Судебное заседание было запланировано на четверг, 7 ноября, но не состоялось, так как судья Екатерина Коротова находится на больничном. До этого слушание откладывали из-за неявки ответчиков, передает РИА «Новости».

В результате Тверской суд Москвы отложил рассмотрение иска на 22 ноября.

Кормухина просит суд признать аранжировку «Кукушки» в исполнении Гагариной произведением, созданным с нарушением авторских прав, и обязать ответчика прекратить действия, нарушающие исключительные права.

Певица отмечает, что если Гагарина представит разрешение от сына Цоя на исполнение песни, то ее позиция будет скорректирована.

До этого Кормухина заявляла, что борется за права Виктора Цоя, а не за свои. Напомним, она утверждает, что в 2011 году аранжировку песни «Кукушка» для нее написал музыкант Алексей Белов. На тот момент для певицы было важно, что на исполнение дал одобрение единственный сын погибшего лидера группы «Кино».

Через несколько лет артистка услышала «Кукушку» в исполнении Полины Гагариной и с музыкой Константина Меладзе. При этом Кормухину удивила схожесть аранжировки с вариантом Белова.

По словам певицы, была проведена экспертиза, выявившая, что обе аранжировки идентичны во всем: в метрической схеме, в общем плане музыкальной формы, соотношении разделов формы.

При этом Меладзе зарегистрировал авторские права на аранжировку «Кукушки» в Российском авторском обществе, а Белов – нет.