В Совфеде оценили заявление Госдепа о добываемой под контролем США сирийской нефти

«Очевидно, что добычу нефти полностью контролируют американцы, а доходы от ее продажи идут на финансирование подконтрольных спецслужбам США террористов», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя заявление Госдепартамента США о том, что нефть на северо-востоке Сирии добывается «местными властями на благо местных общин».

«Я не исключаю, что местные общины в этом действительно как-то задействованы. Но именно американцы полностью контролируют нефть в Сирии, – сказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. – Таким образом они облегчают себе работу по финансированию бандформирований на территории страны при помощи своих спецслужб. Это их тактика, они так делают всегда и везде».

По его словам, со стороны США это выглядит как некая форма общественной работы с представителями местных общин, которые всегда находятся в боевой обстановке и носят при себе оружие.

«И представитель Госдепа в данном случае использует очень удобную формулировку для манипуляций общественным мнением. С точки зрения либеральных ценностей – такие слова действительно звучат привлекательно», – констатировал Клинцевич.

«Но на самом деле ситуация противоположная. Очевидно, что добычу нефти полностью контролируют американцы, а доходы от ее продажи идут на финансирование подконтрольных спецслужбам США террористов, которые действуют на территории суверенного государства – Сирийской Арабской Республики», – резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что на подконтрольных американским военным районах северо-востока Сирии нефть добывается «местными властями на благо местных общин».

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил план по «охране» нефтяных месторождений в Сирии. Днем ранее СМИ Турции сообщили, что США приступили к созданию новых военных баз в нефтеносных районах Сирии.

Напомним, в октябре Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. Минобороны России обвинило Соединенные Штаты в «международном государственном бандитизме», опубликовав доказательства контрабанды нефти из Сирии под охраной военнослужащих США.

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