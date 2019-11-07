Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг вырос на 2 копейки – до 63,89 рубля, курс евро опустился на 6 копеек, составив 70,64 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 61,73 доллара за баррель, передает РИА «Новости».