В SWIFT назвали признаки «подозрительных транзакций»

Банки обладают информацией, когда клиенты обычно посылают сообщения через SWIFT, поэтому попытку отправить сообщение, например, в выходной день, можно считать признаком подозрительной операции, заявил директор SWIFT по Центральной и Восточной Европе Матвей Геринг.

«Это вопрос, отвечать на который должны банки, на базе своей деятельности и своей географии. Банки всегда точно знают, когда открыт операционный день, и когда клиенты обычно посылают сообщения. Поэтому, если кто-то попытается отправить сообщение в воскресенье – наверное, это подозрительно», – передает РИА «Новости» ответ Геринга на вопрос, как с помощью SWIFT можно бороться с мошенниками и что можно считать признаком подозрительной операции.

По его словам, большая часть бюджета компании идет на поддержку бесперебойности работы сервисов и обеспечение киберустойчивости системы. И совсем незначительную часть времени SWIFT позволяет себе быть недоступной – в год это максимум минуты, необходимые для технического обслуживания.

Отслеживая транзакции через SWIFT, можно эффективнее боротьсяс отмыванием денежных средств. Внутри SWIFT есть система, которая числе отслеживает, входит ли бенефициар в списки OFAC (управление по контролю за иностранными активами Минфина США). По словам Геринга, другой проект, который внедряет компания, в том числе в России, это KYC – «Знай своего корреспондента».

«Вместо того, чтобы друг другу посылать информацию и потом говорить: «Ой, я забыл этому банку послать последнюю версию данных, которые я обновил», - почему бы не иметь центральную платформу, где все одновременно получают обновления?» – пояснил Геринг.

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