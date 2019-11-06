КНДР обвинила США в «безумном военном бесчинстве»

Деятельность США на Корейском полуострове является «безумным военным бесчинством», мешает диалогу Пхеньяна и Вашингтона, а также усиливают конфронтацию в регионе, заявил посол по особым поручениям МИД КНДР Гвон Чон Гын, на которого ссылается агентство ЦТАК.

В заявление говорится, что действия США являются «крайне провокационным и опасным актом, который обливает холодной водой час от часу затухающую искру корейско-американского диалога», – сообщает «Интерфакс».

Северокорейские власти выпустили это заявление после того, как военные в Вашингтоне и Сеуле сообщили, что не будут проводить ежегодные учения авиации Vigilant Ace, проводившиеся с 2015 года, однако проведут вместо них менее масштабные учения.

Как считают в КНДР, «переименование учений» не изменит их «агрессивного характера».

«В такое острое время, как сейчас, когда весь мир беспокоится о перспективах корейско-американских отношений, США пытаются откровенно провести военные учения против нас», - говорится в заявлении северокорейского МИДа.

Ранее в КНДР заявили о том, что переговоры с США следует прервать до конца года, так как первые после февральского саммита в Ханое переговоры между США и КНДР провалились.