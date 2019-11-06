Лукашенко заявил о сохранении Белоруссией лучших достижений советских эпохи

Белоруссия построила суверенное государство, сохранив лучшие достижения Советского Союза, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в поздравлении с Днем Октябрьской революции.

«Самоотверженным трудом мы преобразили родной край. Совершив ратный подвиг, отстояли независимость страны. Сохранив лучшие достижения советской эпохи, построили суверенное государство», – говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте президента Белоруссии.

Он отметил, что Октябрьская революция 1917 года «кардинально изменила ход мировой истории» и ознаменовала «начало новой эры человеческого развития», которая основана «на принципах социального равенства, справедливости и гуманизма».

«Идеалы революции стали символом возрождения многих народов мира, воодушевили их на борьбу за свободу и равноправие», – заявил Лукашенко.

Он отметил, что тогда впервые «было создано белорусское государство», которое реализовало «законное право народа на самоопределение, развитие самобытной культуры, укрепление национального единства».

В октябре Лукашенко предложил странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в рамках интеграционного взаимодействия использовать опыт СССР.

Также Лукашенко рассказывал, как Белоруссию «кинули» с советскими рублями.