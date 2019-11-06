Тестовую часть ЕГЭ по русскому могут отменить уже к лету, заявили в Госдуме

Отмену тестовой части ЕГЭ по русскому языку обсуждали давно и могут убрать ее уже к следующим экзаменам, а в будущем планируется распространить проект на все гуманитарные предметы, заявил газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что тестовая часть ЕГЭ по русскому языку будет отменена. Он объяснил это тем, что каждый школьник должен уметь осмысленно формулировать свою точку зрения и аргументированно ее доказывать.

«Мы уже давно пытаемся уйти от тестового формата, никакого «теста-угадайки» в ЕГЭ не должно быть. При этом нужно добавить и другие форматы: аудирование и устную часть, чтобы все было как можно более прозрачно, и у выпускников была возможность объективно доказать свою позицию, которая будет оцениваться не одним учителем, а целой системой», – говорит Чернышов.

Также эксперт отметил, что отмена тестовой части возможна уже в ближайшем сезоне, так как обсуждения на эту тему ведутся давно. Нововведение изначально появится в экзамене по русскому языку, затем будет распространяться и на другие гуманитарные предметы. Убирать тестовую часть из экзамена по иностранному языку не планируется.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема полной отмены ЕГЭ в Кремле не поднимается. При этом он не исключил, что сторонники такой инициативы есть.